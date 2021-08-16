Похудевшая Оля Полякова в белом бикини устроила горячий фотосет на яхте

Артистка сейчас находится в Одессе.

Украинская певица Оля Полякова, которая недавно призналась, что похудела на пять килограммов, продемонстрировала результаты диеты.

Сейчас исполнительница находится в Одессе, откуда показывает фанатам, как проводит досуг. Так, на странице в Instagram исполнительница поделилась серией снимков, на которых предстает в белом бикини. В пляжном наряде знаменитость позирует на яхте.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Довольная новыми формами Полякова сфотографировала их со всех сторон, и, соответственно, похвасталась перед фанами, как теперь выглядит.

instagram.com/polyakovamusic

instagram.com/polyakovamusic

Как известно, сейчас в "Южной Пальмире" проходит Одесский кинофестиваль, красную дорожку которого не пропустила певица. В понедельник Полякова представит на фестивале фильм "Зірки за обміном", в котором сыграла вместе с Дзидзьо. Кроме того, Оля является сопродюсером этой комедии.

Напомним, несколько недель назад Оля Полякова без макияжа поразила фанатов новым образом. Артистка несколько видоизменила прическу.

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