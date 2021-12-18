Похудевшая Оля Полякова в "голом" боди пожаловалась на жесткий рабочий график

Звезда постоянно работает перед новогодними праздниками.

В украинской певицы и тренерши "Голосу країни-12" Оли Поляковой немало работы перед новогодними праздниками.

Звезда постоянно чем-то занята. К слову, напряженный рабочий график отразился на ее фигуре. Артистка изрядно похудела. Об этом она рассказала в своем Instagram, опубликовав соответствующее фото. На снимке Оля позирует перед камерой в "голом" боди, хвастаясь идеальной фигурой.

Оля Полякова показала похудевшую фигуру / instagram.com/polyakovamusic

"Предновогодний жесткий график положительно влияет на фигуру, но не очень на психику! Поэтому я худая и нервна", — рассказала звезда.

Впрочем, поклонники в первую очередь обратили внимание на стройную фигуру артистки. Даже Анатолий Анатолич не смог обойти такое удачное фото певицы. Он спросил у звезды, почему она к ним не пришла в таком наряде.

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