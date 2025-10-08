- Дата публикации
Похудевшая почти на 10 кг Анна Саливанчук показалась на отдыхе с сыновьями
Актриса призналась, что несмотря на усталость получает настоящее удовольствие от времени с детьми.
Украинская актриса Анна Саливанчук решила сделать паузу в работе и провести несколько дней с семьей.
40-летняя звезда отдыхает в фешенебельном спа-отеле в Сходнице вместе со своими сыновьями — 9-летним Глебом и 5-летним Никитой. В своих Instagram-сторис артистка поделилась моментами с отдыха, где позирует в купальнике и демонстрирует стройную фигуру. Саливанчук также опубликовала несколько трогательных кадров с детьми, которые охотно позировали вместе с мамой.
"Моя гордость, мои нервы, мое счастье, моя энергия, моя усталость. Но все для них и ради себя", — написала Анна под семейными фотографиями.
Ранее актриса признавалась в недавнем похудении на 8 килограммов и чувствует себя лучше, чем когда-либо. Артистка убеждена, что главный секрет красоты — это жить в удовольствие, ведь позитив и гармония работают лучше любых антивозрастных средств.
Напомним, недавно Анна Саливанчук продемонстрировала стройную фигуру после похудения и раскрыла, что лишние килограммы ранее были из-за проблем со здоровьем.