Похудевшая почти на 10 кг Анна Саливанчук показалась на отдыхе с сыновьями

Анна Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Украинская актриса Анна Саливанчук решила сделать паузу в работе и провести несколько дней с семьей.

40-летняя звезда отдыхает в фешенебельном спа-отеле в Сходнице вместе со своими сыновьями — 9-летним Глебом и 5-летним Никитой. В своих Instagram-сторис артистка поделилась моментами с отдыха, где позирует в купальнике и демонстрирует стройную фигуру. Саливанчук также опубликовала несколько трогательных кадров с детьми, которые охотно позировали вместе с мамой.

"Моя гордость, мои нервы, мое счастье, моя энергия, моя усталость. Но все для них и ради себя", — написала Анна под семейными фотографиями.

Сторис Анны Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Сторис Анны Саливанчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Ранее актриса признавалась в недавнем похудении на 8 килограммов и чувствует себя лучше, чем когда-либо. Артистка убеждена, что главный секрет красоты — это жить в удовольствие, ведь позитив и гармония работают лучше любых антивозрастных средств.

Напомним, недавно Анна Саливанчук продемонстрировала стройную фигуру после похудения и раскрыла, что лишние килограммы ранее были из-за проблем со здоровьем.