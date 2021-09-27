Похудевшая Ребел Уилсон показалась в купальнике и ошеломила фигурой

Актриса поделилась пляжным фото.

Комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон похвасталась результатами своего похудения.

На своей странице в Instagram 41-летняя звезда опубликовала фото, на котором предстала в красном сплошном купальнике с глубоким декольте. Счастливая Ребел показала, что она изрядно усовершенствовала свою фигуру.

Ребел Уилсон в купальнике / instagram.com/rebelwilson

"Никогда не поздно начать усовершенствоваться. Если вы хотите чего-то достичь, то начинайте сейчас же. Вы все сможете", — мотивационно подписала фотографию актриса.

Ребел Уилсон в купальнике / instagram.com/rebelwilson

Отметим, что Ребел Уилсон похудела на 27 кило. Для достижения своей цели, она села на диету, занялась спортом, но главное — пересмотрела отношение к себе и перестала стесняется публиковать снимки в купальнике.

Напомним, ранее Кэти Перри впервые после родов показала фигуру в купальнике. Исполнительница поделилась пляжным снимком.

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