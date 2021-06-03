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Похудевшая Рианна в стрингах эротично нагнулась над столиком и посветила аппетитными ягодицами

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Похудевшая Рианна в стрингах эротично нагнулась над столиком и посветила аппетитными ягодицами

instagram.com/savagexfenty

Артистка взорвала Сеть эротическими фото.

Популярная барбадосская певица Рианна, которая встречается с рэпером A$AP Rocky, взорвала Сеть новыми эротическими фото.

В фотоблоге 33-летняя звезда запостила серию фотографий, на которых дерзко позировала в комплекте полупрозрачного белья желтого цвета своего бренда Savage X Fenty. В частности, артистка нагнулась над столиком и посветила аппетитными ягодицами. Импровизированный фотосет знаменитость устроила среди роскошного интерьера в фиолетовых тонах.

© instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri

"Я три минуты обдумывала подпись. Мне нечего сказать", — написала Рири.

© instagram.com/badgalriri
instagram.com/badgalriri

Более красноречивыми оказались фаны исполнительницы. Пользователи оставили более 6,2 млн лайков и 57 тысяч комментариев.

В частности, фолловеры писали, что у певицы сексуальная фигура.

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Напомним, ранее аппетитная Рианна в вязаном мини-платье продемонстрировала пышные бедра. Артистка устроила импровизированную фотосессию.