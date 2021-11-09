Похудевшая Руслана Писанка в зеленом пальто рассказала о личной жизни

Ведущая снялась в стильной фотосессии.

Ведущая шоу "Твій день" на канале 1+1 Руслана Писанка снялась в стильной фотосессии для глянца Viva.

Над фотосессией, которая состоялась на территории Мыстецького Арсенала, работал известный фотограф Сергей Мельниченко. На фотографиях похудевшая Писанка позирует в стильном пальто зеленого цвета в цветочный принт. Романтичности образу добавил вечерний макияж.

Сергей Мельниченко

В интервью журналу ведущая рассказала, как объединяет личную жизнь и работу:

Сергей Мельниченко

"Надо научиться эти сферы совмещать, нельзя отключить личную жизнь и сфокусироваться только на работе. Сейчас в моей жизни важно сделать акцент на карьере. И хорошо, что муж это понимает и поддерживает меня любыми способами. Говорит: «Потом, когда освободишься, поедем отдыхать». Кстати, мечты нас объединяют. Когда знаешь, что потом мы вдвоем сядем в машину и поедем путешествовать, тогда понимаешь, что этот трудный период когда-нибудь закончится и придет долгожданный отпуск. Вот тогда, наконец, мы посвятим время друг другу", — призналась Руслана.

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