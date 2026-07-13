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- Гламур
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Похудевшая Шарлиз Терон отреагировала на критику своей внешности и поставила хейтеров на место
Актриса показала ужин в Нью-Йорке и ответила на обсуждение своей худобы.
Голливудская актриса Шарлиз Терон отреагировала на волну обсуждений вокруг своего резкого похудения и одним постом положила конец спорам.
Недавно звезда оказалась в центре внимания после появления на премьере фильма «Одиссея» в Париже. Пользователи социальных сетей обратили внимание на её заметно более стройную фигуру. Видео с мероприятия быстро стало вирусным и набрало миллионы просмотров. Наряду с восторженными отзывами появились и критические комментарии. Некоторые пользователи даже начали выражать беспокойство по поводу внешности актрисы.
«Вы же сами говорили мне, чтобы я покушала… Спасибо за лучший ужин в Нью-Йорке, @nyctamayura», — иронично написала Шарлиз Терон.
Знаменитость оставила свой комментарий под серией новых фотографий в Instagram. На снимках 50-летняя актриса показала ужин в одном из японских ресторанов Нью-Йорка. На столе можно увидеть разнообразные суши, грибной суп и десерт с мороженым и ягодами. Однако больше всего внимания привлекло не еда, а именно ироничное послание знаменитости.
Поклонники сразу же поддержали актрису в комментариях и назвали её реакцию идеальным ответом всем, кто взялся обсуждать её фигуру. Многие отметили, что Терон в очередной раз продемонстрировала не только чувство юмора, но и умение не обращать внимания на чужие оценки.
Напомним, недавно Наталья Холоденко продемонстрировала свою фигуру, будучи одетой лишь в нижнее белье, после популярных уколов для похудения.