Похудевшая Снежана Бабкина в купальнике похвасталась отдыхом в Турции

Актриса поделилась своим новым увлечением.

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая недавно поделилась романтической историей знакомства со своим мужем, продемонстрировала своим поклонникам стройную фигуру и новое хобби.

На своей странице Instagram актриса опубликовала несколько фото из Турции, на которых она позирует в черном купальнике, шляпке и с веслом в руке на доске для сапсерфинг. Снежана рассказывает, что это новое хобби ей очень понравилось.

Снежана делится, что сапсерфинг ее новое увлечение. В заметке к фото она пишет: "Невероятное утро! Состоялось наше знакомство с #supsurf сапсерфингом! Это любовь с первого взмаха весла!".

instagram.com/snezhana_babkina

Актриса вместе с семьей находится на отдыхе в Бодруме, где наслаждается солнечной погодой, невероятными видами и прозрачным теплым морем. После рождения третьего ребенка, сына Елисея в 2019 году, Снежана заметно похудела и выглядит роскошно, о чем свидетельствует последняя подборка фотографий в ее фотоблоге.

instagram.com/snezhana_babkina

Напомним, что недавно Снежана Бабкина рассказала, почему решила тайно обвенчаться со своим мужем музыкантом Сергеем Бабкиным. Супруги отпраздновали 13 годовщину со дня венчания.

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