Похудевшая София Стужук рассекретила свой вес: "Никогда не была удовлетворена фигурой"

Звезда Сети рассказала о переживаниях относительно своего веса.

Известная украинская блогерша София Стужук поделилась с поклонниками своими переживаниями.

Как рассказала звезда Сети, раньше она никогда не была удовлетворена своей фигурой. Когда София набирала хотя бы несколько лишних кило, то сразу пыталась похудеть. Иначе она себе не нравилась.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Я всю жизнь очень волновалась из-за своей фигуры. Я всегда следила за фигурой не то чтобы для себя, а чтобы "нравиться". Но самое смешное, я никогда не была удовлетворена своей фигурой. Всегда считала себя пухленькой", — поделилась София.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

В общем, Стужук, если набирала вес, то сразу пыталась похудеть. Именно благодаря стройной фигуре она любила себя. Поэтому сделала и грудь, чтобы быть еще более совершенной. Впрочем, после пластической операции блогерша набрала вес.

"В заключении минус спорт и тонус. Плюс отеки. И набирать вес я стала еще больше", – призналась София.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Звезда Сети пыталась тогда похудеть, но все было бесполезно. Психологи ей говорили, что проблема действительно скрывается в ее подсознании. Со временем София смогла справиться со своими переживаниями. К слову, она приняла себя такой, какой она была. Впрочем, впоследствии и вес стал уменьшаться. Звезда Сети говорит, что она довольна своим телом.

"Мой вес — 57,4 кило! Смело могу говорить, что вернула свой прошлый вес", — поделилась София.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

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