Похудевшая София Стужук в микро-бикини показала стройные ягодицы

Звезда поделилась пикантными фотографиями.

Известная украинская блогерша София Стужук отдыхает в Буковеле.

К слову, звезда перед Новым годом там была, однако, знаменитость снова решила поехать туда. К слову, София не могла не порадовать своих поклонников. Звезда опубликовала фото, где позирует перед камерой в микро-бикини.

София Стужук в микро-бикини / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Новости на сегодня. Я похудела, и сейчас я себе нравлюсь больше, чем когда-либо в жизни. Я счастлива. Мы снова в Буковеле", — поделилась звезда.

Блогерша опубликовала в своем Instagram фото, на котором позирует перед камерой в черном микро-бикини. Софья похвасталась стройной фигурой. В частности, знаменитость показала стройные ягодицы, бедра и талию.

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