Похудевшая София Стужук в нижнем белье похвасталась спортивным телом

Звезда показала снимки с новой фотосессии.

Украинская блогерша София Стужук в последнее время активно рассказывала о трансформациях своего тела.

Звезда поделилась, что в свое время была недовольна фигурой. Она постоянно тренировалась в зале, контролировала питание. Софья даже из-за непринятия себя легла под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь. Впрочем, это не помогало полюбить свою внешность и фигуру. Стужук начала страдать булимией.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Однако в конце прошлого года жизнь Софии кардинально изменилась. Звезда наконец-то встретила свою любовь. Блогерша постепенно начала принимать свое тело. Булимия больше не волнует знаменитость.

Более того, Стужук даже похвасталась, что в последнее время сильно похудела. И сейчас ее вес составляет 57 килограммов.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

Кстати, София даже решила устроить довольно смелую фотосессию. Соответствующими снимками блогерша уже и успела поделиться в своем Instagram. Стужук позировала перед камерой в нижнем белье коричневого цвета.

София Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

На снимках видно, что у Софии очень спортивное и подтянутое тело.

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