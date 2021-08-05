Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая обтягивающими черными лосинами подчеркнула аппетитные ягодицы

Певица отпраздновала день рождения.

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая стала участницей шоу "Танцы со звездами", 3 августа отпраздновала день рождения.

Певице исполнилось 29 лет. По этому случаю знаменитость устроила себе мини-отпуск. Однако, где именно, держит в тайне. На странице в Instagram исполнительница поделилась с поклонниками фотографиями с того самого живописного места, где отдыхает.

instagram.com/kazka.band

instagram.com/kazka.band

instagram.com/kazka.band

Кроме того Зарицкая запостила снимок, на котором позирует на фоне водопада. Саша предстает в кепке, белой футболке и обтягивающих черных лосинах. Артистка позирует спиной к камере и тем самым демонстрирует подтянутые аппетитные ягодицы. Звезда заметно похудела.

instagram.com/kazka.band

"Вошла в новый год. Благодарна тем, кто шагает рядом! Благодарна тем, кто присоединится вскоре. Я не могу дождаться, чтобы увидеть, куда нас эта дорога приведет. Ко дню рождения я пожелала только одного: чтобы все мои люди были здоровы и счастливы. Целую, обнимаю вас и благодарю за поздравления! Не обижайтесь, если не ответила. У меня все таки мини-отпуск", — прокомментировала фото Зарицкая.

Отметим, что уже совсем скоро Саша Зарицкая выйдет на паркет пятого сезона танцевального шоу "Танцы со звездами". Фаны предположили, что именно танцы так благотворно повлияли на ее внешний вид.

Напомним, месяц назад солистка группы KAZKA заявила, что она квир и прокомментировала каминг-аут MELOVIN. Александра Зарицкая подумала о нетрадиционной сексуальной ориентации.

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