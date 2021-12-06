Похудевшая солистка KAZKA Зарицкая в купальнике похвасталась фигурой

Александра наслаждается отдыхом в теплых краях.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая порадовала поклонников новой порцией фотографий с отдыха.

На странице в Instagram артистка разместила кадры, сделанные во время ее отпуска в теплых краях. Где именно находится Зарицкая, она не уточнила. На фотографиях Александра предстает в белоснежном купальнике, черных очках и цветном платке на голове.

instagram.com/kazka.band

В таком виде певица позирует в волнах. Пляжный наряд звезды хорошо подчеркнул ее похудевшую фигуру. Как ранее рассказывала Саша, она параллельно с участием в "Танцах со звездами" начала следить за своим питанием и соблюдать специальную программу, которую для нее разработали диетологи.

instagram.com/kazka.band

instagram.com/kazka.band

"Видела, что в Киеве снег. Я уже тоже очень скоро с ним встречусь. Наслаждаюсь последними днями отдыха, чтобы ворваться в декабрь. Там будет много всего интересного, а главное — наш новый клип. Совсем скоро скажу вам дату релиза", — заинтриговала певица.

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