Похудевшая Зарицкая без лифа засветила грудь в наряде с откровенным декольте

Похудевшая Зарицкая без лифа засветила грудь в наряде с откровенным декольте

Певица устроила дерзкий фотосет.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая после похудения все чаще радует фанатов соблазнительными кадрами.

Также звезда примеряет более смелые образы. Одним из них участница "Танцев со звездами" похвасталась в своем Instagram. В кадре исполнительница дерзко позировала в блестящем боди с откровенным декольте до пупка. Знаменитость не одела лиф и засветила грудь.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

В посте артистка напомнила юзерам, что сегодня в восемь утра премьера клипа на трек AVTOVIDPOVIDACH. В этом видео снялся партнер Саши в "Танцах" Юрий Мешков. К слову, они интригуют пользователей своим возможным романом.

В комментариях поклонники признались, что уже не дождутся выхода клипа. Также они не забыли сделать Зарицкой комплименты.

Девушка с чистой душой и огромным сердцем!

Бомба

Роскошная

Вау, красотка

Выстрел в голову

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