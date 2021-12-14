Похудевшая Зарицкая в нижнем белье показала результаты диеты и рассказала, что не ест

Артистка поставила перед собой цель.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая серьезно взялась за свое здоровье.

Артистка уже несколько месяцев, как села на диету. Причем обратить внимание на свой внешний вид Зарицкая решила еще во время участия в проекте "Танцы со звездами". За все это время исполнительнице удалось сбросить более 20 кг.

На странице в Instagram Александра разместила снимок, на котором позирует в черном нижнем белье и хвастается достижениями. Однако, как сообщила знаменитость, на этом она останавливаться не собирается.

instagram.com/kazka.band

"Продолжаю следить за своим рационом. Не употребляю сахар, хлеб, мясо, молоко, разного рода снеки и т.д. На танцы сейчас нет времени, но я планирую его найти, потому что чувствую, что очень скучаю", — рассказала артистка.

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