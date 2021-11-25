Похудевшая Зарицкая в новом клипе KAZKA появилась в кардинально необычном образе

Группа представила дуэтную работу с певицей ROXOLANA.

Сегодня, 25 ноября, группа KAZKA и певица ROXOLANA представили клип на трек "Не своя", который ROXOLANA написала на стихи знаменитого поэта-футуриста Михайля Семенко.

Песня является частью проекта Ukraine Is, который артистка посвятила соединению украинской поэзии и современной музыки.

По сюжету клипа главные героини сталкиваются с изменой мужчин и помогают друг другу проучить своих бойфрендов. Обе певицы предстают в видео в необычных для себя образах — ROXOLANA исполняет "сумасшедший" танец, расправляясь с женихом своей подруги, а солистка группы KAZKA Саша Зарицкая, которая в видео превратилась в блондинку, безжалостно распиливает напополам машину с мужчиной, который изменяет ее подруге.

"Я считаю, девушки должны не соперничать, а поддерживать друг друга, - говорит авторка песни ROXOLANA. – Я рада, что Саше понравилась эта идея и она согласилась на все наши эксперименты. Также мне приятно, что песню уже активно слушают на музыкальных платформах и таким образом слушатели по-новому открывают для себя поэзию Михайля Семенко".

"На съемках клипа «Не своя» мы здоров повеселились, – вспоминает Саша Зарицкая. – Мне очень понравился мой образ – до этого я никогда не превращалась в блондинку! Но на самом деле это видео о взаимоподдержке, которая особенно нужна тогда, когда кто-то из нас переживает обман или измену. Мы с Роксоланой показываем, что дружба и девичья солидарность способны победить любые невзгоды".

Саша Зарицкая и ROXOLANA

Режиссером клипа "Не своя" стал Митти Мисюра, уже работавший с Роксоланой на съемках видео на песню "Говори". Стилистом выступил Евгений Приймаченко, а за постановку хореографии отвечала Марина Кущева.

Напомним, трек "Не своя" вошел в дебютный альбом Роксоланы Ukraine Is, а также в альбом группы KAZKA SVIT.

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