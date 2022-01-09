Похудевшая Зарицкая в плаще показала, как отдыхает и что делает в Грузии

Похудевшая Зарицкая в плаще показала, как отдыхает и что делает в Грузии

Артистка исследует Тбилиси.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая свой отпуск решила провести не на морском курорте, а в колоритной Грузии.

Участница "Танцев со звездами" отдыхает в Тбилиси и делится с поклонниками фото-отчетами. Так, на странице в Instagram 29-летняя артистка показала, как гуляет по живописным улочкам города. На фотографиях Саша позировала в бежевом плаще.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Знаменитость также посетила местный блошиный рынок.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

Себе исполнительница прикупила оригинальные серьги.

Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

"Тбилиси: день 3... И я, кажется, влюбилась", – поделилась эмоциями звезда.

Со своей стороны, пользователи также не сдержали эмоций от красоты кумиши.

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