Похудевшая Зарицкая в плаще показала, как отдыхает и что делает в Грузии

Артистка исследует Тбилиси.
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая свой отпуск решила провести не на морском курорте, а в колоритной Грузии.
Участница "Танцев со звездами" отдыхает в Тбилиси и делится с поклонниками фото-отчетами. Так, на странице в Instagram 29-летняя артистка показала, как гуляет по живописным улочкам города. На фотографиях Саша позировала в бежевом плаще.
Знаменитость также посетила местный блошиный рынок.
Себе исполнительница прикупила оригинальные серьги.
"Тбилиси: день 3... И я, кажется, влюбилась", – поделилась эмоциями звезда.
Со своей стороны, пользователи также не сдержали эмоций от красоты кумиши.
- Вы супер
- Невероятно
- Красотка
- Очень красиво
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