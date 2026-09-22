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Похудевшая Зарицкая в обтягивающем комбинезоне блеснула стройной фигурой и похвасталась плоским животиком
Александра Зарицкая заметно похудела. Артистка показала, как сейчас выглядит ее фигура.
Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая блеснула своей изрядно стройной фигурой.
Знаменитость заметно похудела. Постоянные тренировки артистки в спортивном зале приносят свой результат. В Instagram-stories исполнительница продемонстрировала, как сейчас выглядит ее фигура. Артистка опубликовала снимки, на которых предстает в обтягивающем комбинезоне, который удачно подчеркну ее стройное и подтянутое тело.
Также Александра Зарицкая засветила свой плоский животик. Знаменитость хвасталась татуировками и делилась мыслями, что, похоже, пора набить новое изображение на теле. При этом певица продемонстрировала свой животик.
Кстати, исполнительница также поделилась, что она из тех людей, которые любят осень. Именно в это время года у знаменитости появляется вдохновение. В частности, певица даже продемонстрировала, как тренируется в зале, читает книги и активно занимается творчеством.
«Обожаю осень за то, что мое состояние кардинально меняется на суперпродуктивное, неважно, что было до этого. Осенняя сказка вот такая», — поделилась знаменитость.
Напомним, недавно юморист Анастасия Ткаченко ошеломила, как за последние полгода изменилась ее фигура. Знаменитость весной делала операцию по уменьшению желудка.