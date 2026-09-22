Похудевшая Зарицкая в обтягивающем комбинезоне блеснула стройной фигурой и похвасталась плоским животиком

Александра Зарицкая

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Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая блеснула своей изрядно стройной фигурой.

Знаменитость заметно похудела. Постоянные тренировки артистки в спортивном зале приносят свой результат. В Instagram-stories исполнительница продемонстрировала, как сейчас выглядит ее фигура. Артистка опубликовала снимки, на которых предстает в обтягивающем комбинезоне, который удачно подчеркну ее стройное и подтянутое тело.

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Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

Также Александра Зарицкая засветила свой плоский животик. Знаменитость хвасталась татуировками и делилась мыслями, что, похоже, пора набить новое изображение на теле. При этом певица продемонстрировала свой животик.

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Александра Зарицкая / © instagram.com/kazka.band

Кстати, исполнительница также поделилась, что она из тех людей, которые любят осень. Именно в это время года у знаменитости появляется вдохновение. В частности, певица даже продемонстрировала, как тренируется в зале, читает книги и активно занимается творчеством.

«Обожаю осень за то, что мое состояние кардинально меняется на суперпродуктивное, неважно, что было до этого. Осенняя сказка вот такая», — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно юморист Анастасия Ткаченко ошеломила, как за последние полгода изменилась ее фигура. Знаменитость весной делала операцию по уменьшению желудка.

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