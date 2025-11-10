Похудевший более чем на 20 кило Рассел Кроу рассекретил, как избавился от лишнего веса: "Я весил 140 кг"

Рассел Кроу / © Associated Press

Реклама

Голливудский актер и звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу удивил поклонников сногсшибательной трансформацией.

61-летний артист, который в последние годы существенно набрал вес, ошеломил стройной фигурой и свежим видом. На премьере фильма «Нюрнберг», которую Кроу посетил со своей возлюбленной Бритни Териот, актер выглядел заметно стройнее.

Как признался Рассел в подкасте The Joe Rogan Experience, во время съемок «Нюрнберга», где он сыграл нацистского чиновника Германа Геринга, его вес достигал около 126 килограммов. Сейчас же артист весит около 100 килограммов.

Реклама

«Пять лет назад, во время карантина, я весил 140 килограммов. Сейчас я снова чувствую себя живым», — признался актер.

Рассел Кроу / © Associated Press

Кроу рассказал, что похудение стало возможным благодаря созданной им оздоровительной платформе, которая помогла ему бороться с артритом и хронической болью. По словам звезды, благодаря лечебным инъекциям и физическим упражнениям ему удалось уменьшить проявления артрита до 70-90%. Кроме этого, важным шагом стал отказ от алкоголя.

«Теперь я пью редко — максимум бокал хорошего вина за ужином. Раньше это была часть моей жизни, но теперь я выбираю качество, а не количество», — отметил актер.

Новый вид Рассела Кроу произвел настоящий фурор в Сети. Поклонники засыпали актера комплиментами, отметив, что он «помолодел на десятилетия» и «снова выглядит как настоящий гладиатор».

Реклама

Напомним, недавно украинский певец Владимир Дантес удивил поклонников в Сети после похудения на 10 кг, продемонстрировав невероятно подтянутый пресс. Артист наглядно показал, как усердно работает над телом и формирует новую физическую форму.