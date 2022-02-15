Похудевший на 10 кило Эллерт рассказал о расколе в отношениях с Мишиной и ревности

Юморист не теряет надежды на примирение с любимой.

Сценарист студии "Квартал 95" Александр Эллерт, который осенью в прошлом году разошелся с украинской актрисой Ксенией Мишиной, дал откровенное интервью.

Юморист пообщался со Славой Деминым, где признался, что за последние полгода похудел на 10 кило, но постепенно "выбирается из ям". Одной из таких он считает разрыв с возлюбленной. Несмотря на это, Саша до сих пор не теряет надежды на примирение с любимой. Так, он считает, что их отношения на паузе и обещает исправить свои ошибки и вернуть свою Ксю.

Александр Эллерт / скриншот с видео

"Мы третьи отношения (с Мишиной – Ред.) не записываем в список "были", не вычеркиваем. Все будет хорошо, я уверен в этом. Я не утверждаю, что у нас 100% будут отношения и все наладится. Я в это верю и попытаюсь сделать все, чтобы все наладилось. Я уверен, что у нас обоих есть чувства друг к другу", – поделился он и добавил, что их отношения были как гражданский брак, а свое кольцо он до сих пор не снимает.

Эллерт рассказал, когда произошел первый раскол в их отношениях. По его словам, это произошло летом, когда актриса опубликовала пост в своем Instagram.

А вот причиной всего этого Александр называет "сильную любовь ее и его". Впрочем, шоумен не захотел называть конкретную причину их разрыва, отметив, что он споткнулся.

Знаменитость также заявил, что ревность не была главной в их скандалах. Зато он признал, что ревновал из-за нехватки внимания и часто "фыркал".

"Ревность тоже была, иногда она была взаимной. У кого-то она была бегло, у кого-то — в шутку, а кто-то требовал объяснений. Мне было иногда непонятно, хотелось услышать, чтобы мне четко разложили все по полочкам. Здесь еще момент из-за наших графиков. У нас часто было мало времени друг с другом, по-видимому, ревностью я требовал внимания, я понимаю, что после съемок каждый был утомлен. Я как человек, многое осознавший, не буду говорить, какие ошибки мы допустили, но я своим путем и методами постараюсь сделать так, чтобы все наладить", – отметил юморист.

Александр Эллерт / скриншот с видео

Также он поделился, что последний раз виделся с Ксенией перед Новым годом, чтобы поговорить. Инициатива была именно его.

Эллерт также предположил, что если у Мишиной будет новая любовь – он не будет прибегать к бессмысленным поступкам, а пожелает им только добра и любви. А сам шоумен не готов к отношениям с другой женщиной. Он также рассказал, что может помочь их с актрисой примирению.

"Это должен быть взаимный взвешенный шаг, мы должны сделать анализ всего, что у нас было, к чему мы пришли, и основываясь на всем том, что мы сделали, принять друг друга с теми или иными привычками, травмами, болью. Разбираться в самих себе, ходить к психологам. Я уверен, что всем людям на планете нужна помощь психологов", – добавил Эллерт.

instagram.com/misha.k.ua

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