Похудевший на 10 кило Владимир Дантес произвел фурор в Сети своим стальным прессом

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес произвел фурор в Сети своим стальным прессом.

Ранее артист признался, что серьезно взялся за свою фигуру. В частности, знаменитость наладил питание, а также начал активно заниматься спортом. Наконец, это все дало результат. Владимир Дантес избавился от 10 килограммов.

Сейчас же певец наглядно продемонстрировал результат своего похудения и постоянных тренировок. В Telegram-канале исполнитель опубликовал довольно пикантное фото. На снимке артист демонстрировал свой стальной пресс.

Владимир Дантес

Такое пикантное фото произвело настоящий фурор в Сети. Подписчики Владимира Дантеса просто засыпали его комплиментами и, конечно же, отметили спортивную форму: "Пресс - огонь", "отлично выглядите", "работу видно невооруженным глазом".

