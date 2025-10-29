Похудевший на 15 кг сын Шварцнеггера похвастался подтянутым телом на семейной прогулке

Кристофер Шварценеггер / © Getty Images

Младший сын легендарного голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера — Кристофер Шварценеггер — ошеломил фанатов невероятной физической трансформацией.

Еще несколько лет назад парня часто критиковали за избыточный вес. На новых фотографиях с семейной прогулки в Лос-Анджелесе Кристофер продемонстрировал спортивное тело, рельефные мышцы и уверенный вид.

Папарацци застали парня на тыквенной ферме в белой майке, сером спортивном костюме и стильных кроссовках. Его фигура сразу привлекла внимание поклонников — пользователи в соцсетях уже начали называть его "молодым Арни".

Но не только внешний вид стал темой для обсуждения. Рядом с Кристофером была загадочная блондинка. Пара вместе выбирала тыквы, много смеялась и нежно держалась за руки. Фото можно посмотреть на странице Backgrid в Instagram.

Кристофер Шварцнеггер / © Getty Images

К слову, как рассказал сам парень, путь к идеальной форме начался в 2019 году, когда он жил в Австралии. Тогда он осознал, что лишний вес ограничивает его в повседневных вещах.

"Я просто понял, что мое состояние не дает мне делать то, что я хочу. Тогда я решил измениться", — поделился Кристофер.

Первым шагом стало ограничение в питании - он полностью отказался от сахара и углеводов, а во время Великого поста даже убрал хлеб из своего рациона. Именно это помогло ему избавиться от 15 килограммов.

Отец звездного отпрыска, 78-летний Арнольд Шварценеггер, в недавнем интервью признал, что гордится сыном: "Мы никогда не давили на него. Просто показывали пример здорового образа жизни. И в какой-то момент он сам решил, что хочет стать стройнее. И сделал это. Я очень рад за него".

