Похудевший на 16 кило MELOVIN ошеломил мощным выступлением в финале нацотбора на "Евровидение-2024"

Только что свой мощный номер в финале нацотбора на "Евровидение-2024" продемонстрировал певец MELOVIN.

Исполнитель спел трек DREAMER, идея для которого, как говорит сам артист, у него появилась благодаря Владимиру Ивасюку. MELOVIN делился, что после посещения могилы легендарного композитора у него родилась песня.

MELOVIN, нацотбор на "Евровидение-2024"

В финале нацотбора похудевший на 16 кило певец продемонстрировал мощный номер, что судьи его очень сильно расхвалили. Сергей Танчинец отметил, что европейская аудитория будет в восторге, а также похвалил фальцет MELOVIN.

"Были у меня опасения на счет фальцета, будет ли вам комфортно. Я понимаю, что вы можете петь в этом диапазоне, но будет ли вам комфортно это делать, вероятно были какие-то более-менее волнения, но вы спели чисто, уверенно. Я думаю, что европейская сцена была бы в восторге", — высказался Танчинец.

MELOVIN, нацотбор на "Евровидение-2024"

Джамала подчеркнула, что MELOVIN однозначно в ее тройке лидеров. Правда, исполнительница отметила, что певцу не всегда получалось исполнять припев фальцетом.

MELOVIN, нацотбор на "Евровидение-2024"

"Ну очень круто. Очень крутой номер, крутая песня. Она драйвовая. Это такая смелость вернуться на нацотбор, как начать с начала. После того, как ты уже был на "Евровидении" и представлял Украину. У меня тоже были вопросы касательно припева фальцетом, потому что иногда, я так подслушивала на репетициях, иногда получался, иногда — нет. Сегодня он получился. Я вижу эту песню в тройке лидеров", — прокомментировала Джамала.

MELOVIN, нацотбор на "Евровидение-2024"

Андрей Данилко отметил, что MELOVIN однозначно в его двойке лидеров. Он пожелал исполнителю успехов и отметил, что в 2018 году ему несправедливо отдали 17 место.

MELOVIN, нацотбор на "Евровидение-2024"

"Я понимаю, почему ты пошел. Это реванш. Настолько несправедливо 17-е место, все же зрители дали тебе 7. Я тебе желаю успеха, ты великий молодец. Я вижу тебя в двойке лидеров" – высказался Андрей Данилко.

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