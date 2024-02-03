Похудевший на 16 кило MELOVIN ошеломил мощным выступлением в финале нацотбора на "Евровидение-2024"

Артист показал свой мощный номер и удивил вокалом.
Только что свой мощный номер в финале нацотбора на "Евровидение-2024" продемонстрировал певец MELOVIN.
Исполнитель спел трек DREAMER, идея для которого, как говорит сам артист, у него появилась благодаря Владимиру Ивасюку. MELOVIN делился, что после посещения могилы легендарного композитора у него родилась песня.
В финале нацотбора похудевший на 16 кило певец продемонстрировал мощный номер, что судьи его очень сильно расхвалили. Сергей Танчинец отметил, что европейская аудитория будет в восторге, а также похвалил фальцет MELOVIN.
"Были у меня опасения на счет фальцета, будет ли вам комфортно. Я понимаю, что вы можете петь в этом диапазоне, но будет ли вам комфортно это делать, вероятно были какие-то более-менее волнения, но вы спели чисто, уверенно. Я думаю, что европейская сцена была бы в восторге", — высказался Танчинец.
Джамала подчеркнула, что MELOVIN однозначно в ее тройке лидеров. Правда, исполнительница отметила, что певцу не всегда получалось исполнять припев фальцетом.
"Ну очень круто. Очень крутой номер, крутая песня. Она драйвовая. Это такая смелость вернуться на нацотбор, как начать с начала. После того, как ты уже был на "Евровидении" и представлял Украину. У меня тоже были вопросы касательно припева фальцетом, потому что иногда, я так подслушивала на репетициях, иногда получался, иногда — нет. Сегодня он получился. Я вижу эту песню в тройке лидеров", — прокомментировала Джамала.
Андрей Данилко отметил, что MELOVIN однозначно в его двойке лидеров. Он пожелал исполнителю успехов и отметил, что в 2018 году ему несправедливо отдали 17 место.
"Я понимаю, почему ты пошел. Это реванш. Настолько несправедливо 17-е место, все же зрители дали тебе 7. Я тебе желаю успеха, ты великий молодец. Я вижу тебя в двойке лидеров" – высказался Андрей Данилко.
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