Похудевший на 30 кило Виктор Бронюк поделился, как поддерживает себя в форме

Фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк рассказал, как ему удается оставаться в прекрасной физической форме после того, как он сбросил почти 30 килограммов.

По словам музыканта, теперь он не только поет, но и подрабатывает консультантом-диетологом. Артист делится собственным опытом и помогает тем, кто тоже стремится измениться.

"У меня есть одна секретная диета — называется "ПМЖ". Попробуйте меньше жрать. Действенная, на самом деле", — с юмором объяснил артист в шоу"Ближе к звездам".

В хорошей форме исполнителю помогают оставаться также дети — дочь Ева и сын Даниил, которые в этом году закончили школу. Бронюк также признался, что уже почти 14 лет не употребляет алкоголь, и это решение стало важной частью его здорового образа жизни: "У меня не было проблем с алкоголем. Это мое решение — просто перестал пить".

