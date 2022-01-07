Похудевший на 30 кило Виктор Бронюк показал жену-красавицу и двоих детей

Артист поздравил поклонников с Рождеством.

Солист группы ТИК Виктор Бронюк показал свою семью.

Артист, похудевший на 30 килограммов, устроил фотосессию у елки с женой Татьяной и детьми – Евой и Данилой. Так, Виктор с сыном предстали в костюмах, а его жена с дочерью – в роскошных платьях. Примечательно, что девочка похожа на маму, а мальчик – на звездного отца. Семейным кадром Бронюк поздравил пользователей с Рождеством.

Виктор Бронюк с женой и детьми / instagram.com/viktorbronyuk_official

"С Рождеством Христовым! Желаю каждой семье согласия, любви и крепкого здоровья! Христос Родился! Славим Его!" – написал артист.

В ответ фаны также поздравили кумира: "Счастья, здоровья, благополучия и любви!", "С Рождеством Христовым! Уютных зимних праздников!", "И вас с праздником, счастья согласия, мира и любви вам и вашей семье".

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