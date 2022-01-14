Похудевший на 30 кило Виктор Бронюк с голым торсом показал жену в бикини

Супруги отдыхают в США.
Солист группы ТИК Виктор Бронюк вместе с женой улетел в отпуск.
Артист, похудевший на 30 килограммов, и его любимая Татьяна отдыхают в Майами. В своем Instagram знаменитость опубликовал пляжный кадр, где появился с избранницей. На фото исполнитель позировал в шортах с голым торсом, а Таня – в черном бикини. В руках парочка держала кокосы.
Похоже, отдых в США супругам очень нравится. В посте Бронюк отметил, что не хочет возвращаться в Украину, где морозы.
"Кратко о том, как не хочется возвращаться в -16", – написал он.
В комментариях фаны пожелали паре хорошего отдыха. А некоторые пользователи написали, что Виктору и Татьяне стоит набрать вес, "потому что слишком худые".
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