Похудевший на 65 кг Жогло отпраздновал день рождения сына с аутизмом и показал фото с семьей

Владимир Жогло с семьей / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Реклама

Известный украинский шоумен и юморист Владимир Жогло отпраздновал день рождения сына Остапа.

Маленькому мальчику исполнилось пять лет. Его звездный отец уже поделился милыми кадрами с празднования. Так, похудевший Жогло показал, как с женой Ириной он подготовил для именинника большой торт со свечами. Кроме того, на фоне семьи виднелась фотозона, задекорированная изображениями машин и шариками.

На праздник пришли родные семьи. Вместе они поздравили именинника, попозировали вместе с ним для фото и провели время за душевной трапезой.

Реклама

Владимир Жогло с семьей / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Владимир Жогло с семьей / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Владимир Жогло с женой / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Владимир Жогло с женой / © instagram.com/zhohlovolodymyr

"Первый юбилей сыночка, люблю как до солнца и обратно", — восхитили подписью звездные супруги.

К слову, ранее Владимир делился, что его 5-летний сын Остап имеет неизлечимый диагноз. Сначала врачи не могли определиться с определенными патологиями в поведении мальчика, но затем приблизились к выводу, что у него аутизм. Тем не менее, юморист с возлюбленной не скрывают этого и наоборот доказывают, что это не приговор и стоит просто прилагать усилия для воспитания детей с похожими симптомами. Поэтому регулярно водят Остапа на различные занятия, чтобы улучшить его социализацию.