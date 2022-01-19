Похудевший солист ТИК Виктор Бронюк похвастался новой фигурой на Карибах

Артист с семьей провел отпуск в теплых краях.

Солист группы ТИК Виктор Бронюк осуществил свою давнюю мечту и вместе с женой Татьяной отправился на корабле в тур по островам.

Поездка заняла 10 дней, из них 7 пара провела в открытом море. В общей сложности звездное семейство проехало более двух тысяч морских миль.

"Мы так давно мечтали об этой поездке, открыли американскую визу, но все никак. И вот в январе это произошло! Отпуск интересный, но пандемия наложила свой отпечаток", – поделился Бронюк.

Первое, что удивило музыканта сразу по прилету в Америку – бесплатные ПЦР-тесты. Заходишь в специальный пункт регистрации, делаешь тест и мгновенно получаешь результат.

За время круиза Бронюк с женой побывали на Карибских, Британских, Виргинских островах, видели знаменитый остров Синт-Мартен, где самолеты приземляются прямо на пляже Maho Beach.

"Море было относительно спокойное, ночью ветер, но даже мне, человеку с морской болезнью, было комфортно плавать. Акул видели на Багамах в специальном бассейне, больше, к счастью, нигде с ними не встречались", – рассказал артист.

Виктор отметил, что вместе с ним на лайнере были многие наши соотечественники, большая часть украинцев работала в сфере обслуживания: музыкантами, менеджерами, поварами и официантами.

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