Похудевший Юрий Ткач похвастался своим видом и рассекретил, как избавляется от лишних кило

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" и ведущий "Я люблю Україну" Юрий Ткач поделился секретами своего резкого похудения.

Так, шоумен решительно взялся за свое здоровье и добавил, что такое осознание пришло к нему с возрастом. В частности, свою фигуру и самочувствие Юрий улучшает посредством отказа от ряда вредных привычек. По словам юмориста, он больше не употребляет алкогольные напитки и попрощался с высококалорийными продуктами в своем рационе.

"Надо закрыть рот, не пить алкогольные напитки, не есть сладкого и блюд из муки. Это было мое решение. Мне стукнуло 40 лет… Это такой возраст, который дает тебе толчок и ты начинаешь приходить в себя", - признался ведущий в программе "ЖВЛ".

Юрий Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Отметим, недавно Юрий Ткач ошеломил признанием, что уже лишился девяти кило. Коллеги и поклонники шоумена постоянно дарят ему комплименты.

Напомним, недавно британская певица и актриса Келли Осборн ошеломила своим видом после похудения на 38 кило и назвала, какие правила она соблюдала.

Читайте также: