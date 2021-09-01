Похудевшую Адель в мини-юбке застали на свидании с новым бойфрендом

Артистка просто ошеломила видом.

Британская певица Адель, которая за последних несколько лет невероятно похудела, похоже, наладила личную жизнь.

Так, на днях исполнительницу застали во время свидания с 39-летним спортивным агентом Ричем Полом. Парочку заметили, когда они выходили из ресторана Opium в Лос-Анджелесе, пишет PageSix.

Для романтического ужина Адель выбрала довольно смелый наряд — клетчатую мини-юбку от Vivienne Westwood, черную водолазку. Образ артистка дополнила черными сапогами на шпильках и серебристым бусами. А вот бойфренд певицы был в джинсах, кроссовках и черной кофте.

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Отметим, что о романе Адель с известным спортивным агентом Ричем Полом говорят с июля. Избранник звезды старше ее на семь лет. Рич Пол — один из лучших спортивных агентов NBA. Так, он работал с такими звездами баскетбола: Леброн Джеймс, Энтони Дэвис, Бен Симмонс и Джон Уолл. Состояние вероятного бойфренда Адель оценивают в 46 миллионов долларов, а в прошлом году он вошел в список 10 самых влиятельных спортивных агентов мира по версии Forbes.

Артистка и агент пока не комментируют слухи о романе. Впрочем, инсайдеры уверяют, что они встречаются около двух месяцев.

Напомним, в марте этого года Адель официально развелась с мужем Саймоном Конекки, с которым находилась в отношениях восемь лет.

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