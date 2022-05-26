Пока Таисия Повалий поддерживает Россию, ее сын призывает остановить войну в Украине

Сын певицы Таисии Повалий Денис не разделяет позиции мамы.
Пока исполнительница открыто поддерживает Россию и выступает на разных концертах в стране-агросоре, ее сын на стороне Украины.
В частности, Денис откровенно говорит, что не имеет никакого отношения к позиции мамы. А недавно в своем Instagram сын певицы сменил главное фото. Теперь там на фоне украинского флага изображена надпись "Stop the War".
Вместе с тем, он позиционирует себя как украинский музыкант. А недавно Денис опубликовал свою песню Another day, текст которой написал через год после начала боевых действий на Донбассе.
Отметим, Денис вместе с женой и маленьким сыном с начала полномасштабной войны РФ против Украины уехал в Испанию.
Между тем певица Таисия Повалий ни разу не высказалась по поводу вторжения России на территорию Украины. Когда в Украине идет война, которую враждебно развязала Россия, исполнительница развлекала россиян на концерте ко Дню победы. Более того, она еще и исполнила украинскую композицию — "Пісня про рушник".
Читайте также:
- Бедняков показал, как Россия "зомбирует" жителей Мариуполя пропагандой: "Возят машину с телевизором"
- Дмитрий Комаров объяснил, почему "пропал" из соцсетей: "Война снимает маски"
- Набила патриотическое тату на пол руки и побрила голову: Елена Мозговая ошеломила сменой имиджа