Пока Таисия Повалий поддерживает Россию, ее сын призывает остановить войну в Украине

Пока Таисия Повалий поддерживает Россию, ее сын призывает остановить войну в Украине

Сын певицы Таисии Повалий Денис не разделяет позиции мамы.

Пока исполнительница открыто поддерживает Россию и выступает на разных концертах в стране-агросоре, ее сын на стороне Украины.

В частности, Денис откровенно говорит, что не имеет никакого отношения к позиции мамы. А недавно в своем Instagram сын певицы сменил главное фото. Теперь там на фоне украинского флага изображена надпись "Stop the War".

Вместе с тем, он позиционирует себя как украинский музыкант. А недавно Денис опубликовал свою песню Another day, текст которой написал через год после начала боевых действий на Донбассе.

Отметим, Денис вместе с женой и маленьким сыном с начала полномасштабной войны РФ против Украины уехал в Испанию.

Между тем певица Таисия Повалий ни разу не высказалась по поводу вторжения России на территорию Украины. Когда в Украине идет война, которую враждебно развязала Россия, исполнительница развлекала россиян на концерте ко Дню победы. Более того, она еще и исполнила украинскую композицию — "Пісня про рушник".

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