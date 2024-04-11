Поклитару со слезами рассказал о встрече с легендарным танцовщиком Барышниковым и его важной фразе

Украинский балетмейстер и хореограф Раду Поклитару впервые рассказал о встрече с одним из самых знаменитых артистов балета Михаилом Барышниковым.

Так, в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Раду вспомнил этот самый счастливый момент, который состоялся около 14 лет назад. По словам украинского танцовщика, он познакомился с Барышниковым в Риге, в Латвии, куда он приехал со спектаклем. Удивлению Раду не было предела, когда во время разговора с кумиром он услышал одну из самых заветных фраз о том, что легендарный танцовщик имеет записи с его постановками.

"В далеком 2009-м или 2010 году Михаил Барышников приезжал в Латвию, в Ригу с Анной Лагуной. Им обоим было далеко за 60. Я пошел на этот вечер. Мало кто знает, что Михаил Барышников из Риги, и он охотно приезжает туда. И после окончания был небольшой прием вместе с президентом Латвии, министром культуры… И к Барышникову выстроилась очередь. Художественный руководитель балета Латвии Айвор спрашивает: "Ты хочешь с Мишей познакомиться?". Я говорю, что конечно хочу, но боюсь ужасно. И Айвор меня представил, и тут Михаил сказал фразу, которая меня потрясла: "У меня есть в коллекции ваши DVD". И жизнь удалась", — со слезами рассказал Раду.

Раду Поклитару

Также хореограф отметил, что это был один из его немногих кумиров, который своим творчеством влиял на его карьеру еще с юности.

"Барышников — абсолютная легенда. У меня было мало в жизни кумиров. И в тот период жизни, когда я мечтал о карьере артиста балета, моим непревзойденным кумиром был Михаил Барышников. Я впервые посмотрел на танец Барышникова в лет 14, когда я был маленьким. И этот момент на меня произвел такое впечатление и потрясение. Иногда я пересматриваю эти старые записи из вариаций "Дон Кихота", балета "Корсар". И это до сих пор работает. Он не утратил актуальности, хотя это танцы 70-х годов", — добавил знаменитый хореограф.

Михаил Барышников / Фото: Getty Images

Отметим, что Михаил Барышников в Советском Союзе был солистом Кировского театра в Ленинграде. Впоследствии он был приглашен в Америку и больше не вернулся в СССР. Через некоторое время он сделал блестящую карьеру как танцовщик, хореограф и балетмейстер. Кроме того, еще в начале полномасштабного вторжения резко осудил войну, развязанную РФ в Украине.

Напомним, ранее Раду Поклитару высказался об общении с предательницей Татьяной Денисовой и скандальным Владом Ямой. Также хореограф прокомментировал хейт относительно своих бывших коллег.

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