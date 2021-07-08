"Поклонник кровавого российского рубля": солисты ВСУ покинули проект из-за участия Меладзе

Российский певец Валерий Меладзе снялся в проекте одного из украинских телеканалов.

Заслуженный артист Украины, солист Заслуженного академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины Алексей Шпортько и его жена солистка ансамбля ВСУ Анастасия Шпортько покинули шоу на одном из украинских телеканалов из-за участия там российского певца Валерия Меладзе.

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Об этом Алексей Шпортько сообщил на своей странице в Facebook.

По словам солиста ВСУ, супруги решили покинуть проект из-за того, что Меладзе не знает ответа на вопрос: "Чей Крым" и является поклонником "кровавого российского рубля".

"Мы считаем недопустимым и аморальным приглашать в Украину предателей и поклонников кровавого российского рубля. Больно, что во время войны с РФ таких лиц вообще пускают в Украину", — подчеркнул Алексей Шпортько.

Отметим, что певица и влогерка Анна Тринчер накануне опубликовала в соцсетях видео с Меладзе со съемок на украинском телеканале.

Напомним, что российский исполнитель Валерий Меладзе выступит на фестивале Atlas Weekend.

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