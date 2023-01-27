Поклонники Бритни Спирс вызвали в ее дом полицию после того, как звезда исчезла из Instagram

Американская певица Бритни Спирс изрядно испугала своих поклонников, когда в очередной раз удалила свой аккаунт в Instagram.

В последнее время поведение исполнительницы и ее сообщения в Сети не дают покоя ее фанам. На этот раз деактивация страницы звезды стала причиной того, чтобы поклонники вызвали полицию в имение Бритни, чтобы убедиться в том, что с ней все хорошо.

Звезда отреагировала на инцидент в Twitter и написала, что такая забота со стороны аудитории снова заставила ее чувствовать себя некомфортно. К тому же, Бритни расценила это как вмешательство в ее личную жизнь.

"Как всем известно, в мой дом вызвали полицию после нескольких телефонных звонков с розыгрышами. Я люблю и обожаю своих поклонников, но на этот раз все зашло слишком далеко, и в мою личную жизнь вторглись. Полиция не входила в мой дом, а когда они подъехали к моим воротам, быстро поняли, что проблем нет, и сразу же уехали. После того, как этот инцидент попал в новости, я почувствовала себя так, будто меня пытаются запугать и издеваются надо мной, и СМИ снова представили меня в плохом и несправедливом свете. В этот период моей жизни я искренне надеюсь, что общественность и мои поклонники, о которых я так забочусь, смогут уважать мою частную жизнь в дальнейшем. С любовью, Би", — написала Бритни.

Отметим, что в последнее время обнаженные фотографии и неразборчивые сообщения певицы заставляют фанов волноваться о ее психическом здоровье. Некоторые вообще считают, что она снова оказалась под чьим-то влиянием.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Бритни Спирс выставила на продажу свое роскошное имение, в котором хотела начать новую жизнь после освобождения от опеки.

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