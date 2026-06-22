Поклонники не узнали LELÉKA: певица показала уникальные кадры с совершенно иным имиджем

LELÉKA

Реклама

Певица LELÉKA, представительница Украины на «Евровидении-2026», неожиданно показала архивные фото, на которых она предстала в совершенно ином образе.

Артистка, которую поклонники привыкли видеть в нежной и хрупкой эстетике, напомнила о своей другой творческой стороне. В своём Telegram-канале она поделилась снимками, сделанными несколько лет назад. На снимках исполнительница позирует с необычным цветом волос, который кардинально меняет её внешность. Фотографии датированы декабрем 2018 года. Именно тогда, похоже, зарождался образ её альтернативного музыкального альтер-эго Donbas Girl. Публикация быстро привлекла внимание поклонников.

«Наша украинская Мавка-Лелека», — пишут в комментариях

Реклама

LELÉKA

Необычный архивный снимок вызвал бурную дискуссию среди подписчиков. Многие признались, что едва узнали певицу на фотографиях. В то же время большинство согласилось: зеленый цвет волос гармонично подходил исполнительнице и придавал её образу особую харизму.

Напомним, недавно LELÉKA откровенно призналась, были ли у неё проблемы из-за возгласа «Слава Украине!».

Новости партнеров