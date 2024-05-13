Покорил сердце Нади Дорофеевой и выступит с KOLA: кто стал победителем шоу "Україна неймовірних людей"

В субботу, 11 мая, состоялся грандиозный финал шоу "Україна неймовірних людей" на телеканале ТЕТ.

Так, победителем стал 12-летний барабанщик Кирилл Корзун. Он был избран среди восьми талантливых участников путем голосования зрителей в зале. Музыкант в качестве вознаграждения получил 250 тыс. грн. на осуществление своей мечты.

За барабаны Кирилл сел, когда ему было всего четыре года. Своей виртуозной игрой он взорвал украинский тикток. Его видео набирают миллионы просмотров. Именно так год назад парня заметила певица KOLA и предложила выступить вместе. Сейчас он мечтает выйти на сцену с легендарной американской металл-группой Slipknot. В свои 12 лет юноша уверен, что все возможно, если ты этого действительно хочешь.

Финал шоу "Україна неймовірних людей"

В финале шоу "Україна неймовірних людей" Кирилл Корзун исполнил саундтрек проекта "Маяк". Глубокий и энергичный сингл рок-группы The Hardkiss, солисткой которой является ведущая телеканала ТЕТ Юлия Санина. Он зарядил так, что вдохновил артистку на дуэт прямо во время эфира.

За феерическим выступлением Кирилла также наблюдала KOLA. Певица отметила невероятную харизму и смелость парня и пригласила выступить вместе на своем первом сольном концерте.

"Кирилл очень смелый, это заметно и во время выступления. Надо иметь смелость спеть с Юлией Саниной. Вообще не на свой возраст, очень мощно, очень профессионально. Я тебя обожаю, обожаю твою семью. У нас было уже четыре выступления. Недавно я анонсировала концерт во Дворце Спорта. Я очень тебя жду и надеюсь, что мы сыграем что-нибудь крутое", – отметила KOLA.

Финал шоу "Україна неймовірних людей"

Артист MONATIK подчеркнул, что Кирилл играет не только профессионально, а глубоко и с душой. Певица DOROFEEVA влюбилась в парня еще во время первого выступления в полуфинале шоу "Україна неймовірних людей", где была приглашенной судьей и вместе со зрителями в зале отдала барабанщику самые высокие баллы. Она анонсировала, что хочет приобщить Кирилла к своему будущему проекту.

"Украинские артисты уже должны в очередь становиться. Ты действительно достоен всемирного уровня", - подчеркнула Надя Дорофеева.

Финал шоу "Україна неймовірних людей"

Напомним, "Україна неймовірних людей" - это масштабное шоу собственной разработки телеканала ТЕТ и креативной команды Big Brave Events. Это проект о несокрушимых, сильных, смелых и одновременно чрезвычайно талантливых людях, вдохновляющих несмотря на трудности и изменяющих мир к лучшему.

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