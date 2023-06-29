Покойного Майкла Джексона снова обвинили в педофилии

Известного американского певца, танцора и актера Майкла Джексона, которого не стало 14 лет назад, снова обвиняют в педофилии.

Как пишет издание TMZ, хореограф Уэйд Робсон обвинил исполнителя в том, что тот его развращал, когда он был несовершеннолетним. Также танцор подал в суд корпорацию покойного артиста.

Робсон утверждает, что Джексон якобы развращал его на своем ранчо Неверленд в Калифорнии. Когда это произошло, неизвестно. Однако Робсону тогда якобы было от 7 до 14 лет. Сейчас хореографу 40.

Уэйд Робсон / Фото: Associated Press

Отметим, когда в 2005 году Майкла Джексона судили за растление другого парня, Робсон давал в суде показания. Правда, тогда он не обвинял артиста в харасменте. Хореограф говорил, что действительно спал с певцом в одной кровати, но с его стороны не было никаких домогательств.

Однако в 2013 году Робсон изменил свои показания и подал в суд на артиста. Он уверял, что дать лжесвидетельства в 2005 году его заставила команда Джексона, которая манипулировала им и "промыла мозг". Тогда хореограф проиграл дело.

Майкл Джексон / Фото: Associated Press

В 2019 году Робсон выпустил скандальный документальный фильм якобы о домогательствах Майкла Джексона. Родные артиста опровергли обвинения и подали в суд на компанию, которая занималась производством фильма, и выиграли иск.

Напомним, впервые Майкла Джексона обвинили в педофилии в 1993 году. Певец якобы домогался Джордана Чандлера, которому на тот момент было 13 лет. В конце концов дело закрыли. В 2003 году несколько человек снова выдвинули обвинения против Джексона, однако впоследствии они отказались от обвинений.

Майкл Джексон / Фото: Associated Press

Кстати, в 2024 году мир увидит автобиографический фильм о Майкле Джексоне, где музыканта сыграет его племянник-копия. В ленте обещают также затронуть тему обвинения в педофилии артиста.

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