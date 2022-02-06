Полицейская из Хмельницкой области перепела хит Билли Айлиш

Екатерина Билоус приняла участие в шоу "Голос країни".

В третьем эпизоде шоу "Голос країни-12" на сцену вышла 29-летняя Екатерина Билоус из Хмельнитчины.

У женщины первое образование – музыкальное, но она посвятила свою жизнь работе в правоохранительных органах. Екатерина работает лейтенанткой полиции, а в свободное время поет в оркестре главного управления Хмельницкой области. Вместе с коллегами она выступала в Германии, Франции, ездила и в зону АТО.

"Несмотря на то, что я действительно люблю свою работу и коллег, где-то там внутри у меня есть творческая частица, которая рвется наружу. Я хочу показать, что у меня есть талант, голос, и я достойна стоять на большой сцене", – поделилась Екатерина.

На "Голосі" она перепела хит Билли Айлиш – No Time To Die, но не развернула ни одно кресло.

"Как для инспектора вы пели очень-очень хорошо, и эта поддержка зала подтверждает. Как для вокалистки – нужно еще вкататься, войти в материал. Это как мышцы – нужно тренировать и тренировать", – прокомментировал Потап.

Со своей стороны Святослав Вакарчук вышел к полицейской на сцену и дал несколько советов по исполнению композиции. После этого ей дали второй шанс Александра Зарицкая и Андрей Мацола. Екатерина Билоус продолжает участие в проекте.

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