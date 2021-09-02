"Полиции не меньше, чем зрителей": в Житомире протестуют против концерта российского певца Малинина

"Полиции не меньше, чем зрителей": в Житомире протестуют против концерта российского певца Малинина

От приезда российского певца в восторге далеко не все жители Житомира.

Сегодня, 2 сентября, в Житомире несколько десятков человек вышли на акцию протеста против выступления в городе российского певца Александра Малинина.

Об этом сообщает " Телеграмм Житомира ".

В Сети активисты предупреждали, что сорвут концерт российского певца, поэтому призвали зрителей сдать билеты.

Между тем безопасность и правопорядок в драмтеатре, где должен выступить Малинин, охраняют два десятка полицейских.

"Житомир встречает Малинина. Полиции, наверное, не меньше, чем зрителей", — отмечает активистка Оксана Трокоз.

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Отметим, что Малинин имеет звание народного артиста Украины. В Сети пишут, что артист якобы не посещал оккупированный Крым и Донбасс. Поэтому запретить посещать Украину ему оснований нет.

"Однако, в скандалы неоднократно попадал сын певца — Никита Малинин, который активно гастролировал в оккупированном Крыму и даже был внесен в базу данных сайта" Миротворец", - отмечает "Телеграмм Житомира".

Напомним, что скандальный Моргенштерн ответил Гордону на вопрос, чей Крым.

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