"Полиции не меньше, чем зрителей": в Житомире протестуют против концерта российского певца Малинина

От приезда российского певца в восторге далеко не все жители Житомира.
Сегодня, 2 сентября, в Житомире несколько десятков человек вышли на акцию протеста против выступления в городе российского певца Александра Малинина.
Об этом сообщает " Телеграмм Житомира ".
В Сети активисты предупреждали, что сорвут концерт российского певца, поэтому призвали зрителей сдать билеты.
Между тем безопасность и правопорядок в драмтеатре, где должен выступить Малинин, охраняют два десятка полицейских.
"Житомир встречает Малинина. Полиции, наверное, не меньше, чем зрителей", — отмечает активистка Оксана Трокоз.
Отметим, что Малинин имеет звание народного артиста Украины. В Сети пишут, что артист якобы не посещал оккупированный Крым и Донбасс. Поэтому запретить посещать Украину ему оснований нет.
"Однако, в скандалы неоднократно попадал сын певца — Никита Малинин, который активно гастролировал в оккупированном Крыму и даже был внесен в базу данных сайта" Миротворец", - отмечает "Телеграмм Житомира".
Напомним, что скандальный Моргенштерн ответил Гордону на вопрос, чей Крым.