Полиция разыскала мужчину, который преследует и угрожает убить Злату Огневич

Преследователю было сообщено о подозрении.

Обращение украинской певицы Златы Огневич в Печерский отдел полиции в связи с преследованием безумного фаната принесло свои плоды.

Так, полиция отыскала злоумышленника, который преследовал артистку и угрожал убить ее. Безумным преследователем звезды оказался 40-летний уроженец Черкасской области, который сейчас проживает в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Мужчина был поставлен в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Преследователю Златы Огневич сообщили о подозрении / kyiv.gp.gov.ua

Вместе с тем в сообщении отмечается, что "в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда".

Напомним, что утром 24 января за Златой Огневич гнался преследователь, когда она на такси направлялась в студию звукозаписи. Мужчина угрожал "завалить" певицу, если еще раз увидит по ТВ. Мужчина преследует Огневич уже больше трех лет.

Испуганная и одновременно возмущенная Злата пошла в полицию и написала в очередной раз заявление на злоумышленника. И на этот раз обращение в правоохранительные органы дало определенный результат.

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