Полиция проверит телефон Болдуина: актер перед гибелью оператора просил пистолет побольше

В настоящее время ведется следствие.

Суд Санта-Фе в Нью-Мексико выдал ордер на проверку телефона голливудского актера Алека Болдуина.

Правоохранительные органы проверят сообщения в мессенджерах, фото и видео, электронные письма, историю поиска в браузере и другую информацию, которая может находиться на устройстве.

Предполагается, что полицейские найдут важные доказательства, которые помогут им в расследовании дела касательно гибели Галины Хатчинс.

Впрочем, Болдуин рассказал следователям, что перед смертью оператора он переписывался с оружейницей Ханной Гутьеррес-Рид. Они обсуждали разные виды оружия. К слову, актер попросил пистолет побольше.

Алек Болдуин / Associated Press

"Алеку показали Colt с коричневой ручкой и вишневой ручкой. Он с выбрал коричневой", — пишет издание Insider.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. По словам звезды, он не знал, что в пистолете были боевые патроны.

Галина Хатчинс / instagram.com/halynahutchins

Режиссер назвал смертельный выстрел одним на триллион. Также он шокировал своим заявлением, что курок пистолета он не нажимал.

Сама же оружейница Ханна Гутьеррес-Рид уверяет, что заряжала оружие холостыми патронами. Она уверена, что кто-то заменил их на боевые.

В настоящее время ведется следствие.

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