Полиция рассказала о судьбе звезды "Х-Фактора" Андрея Мацевко, задержанного в Ивано-Франковске

Представитель патрульной полиции рассказала, как сейчас продвигается дело с задержанием звезды талант-шоу "Х-Фактор" Андрея Мацевко.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристины Мриглид, после задержания Андрея Мацевко его доставили в райотдел полиции. После этого певца передали полицейским для выяснения всех обстоятельств.

В свою очередь, в полиции заявляют, что Андрея допросили, а полученную информацию передали из Ивано-Франковска в Киев для дальнейшего досудебного расследования, пишет zaxid.net. И после допроса звезду отпустили.

Андрей Мацевко

"Оперативщики уголовного розыска отобрали у него объяснения, материалы направили киевским коллегам, которые проводят дальнейшее досудебное расследование. Киевские полицейские с ним связались в присутствии наших полицейских. Его отпустили", – сообщил представитель полиции Ивано-Франковской области Андрей Яцкив.

Отметим, 8 января патрульные в Ивано-Франковске задержали Андрея Мацевко. Как оказалось, певец находился в розыске Шевченковским управлением полиции ГУНП в Киеве за подделку документов.

Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова была признана виновной в масштабном ДТП, совершенном в конце августа в Киеве. Долгое время знаменитость отмалчивалась, но в конце прошлого года решилась прокомментировать ситуацию.

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