Полина Гагарина, прикрыв тело соломенной шляпой, энергично станцевала на камеру

Звезда поделилась видео с отдыха.

Популярная российская певица Полина Гагарина, которая недавно во время концерта вывихнула плечевой сустав, вместе с детьми поехала на отдых в солнечную Грецию.

В своем фотоблоге артистка не забывает делиться с фанами фотографиями и видео из отпуска. Так, исполнительница добавила видео на котором энергично танцует на камеру, постоянно меняя образы. Сначала она предстает в ролике в розовом платье, потом меняет его на цветастое белое, а в конце прикрывает тело только самой соломенной шляпой.

В комментариях под постом знаменитости поклонники отметили, что она невероятно красива. А также добавили, что им очень понравились ее танцы.

Невероятно красивое видео. Такая милая и улыбчивая

Это вообще законно быть такой красивой?

Женщина — огонь

Заметим, что Полина Гагарина попала в "черный список" сайта "Миротворца" за концерт в Крыму. В 2016 году звезда выступала на фестивале "Золотая балка".

Напомним, российская певица Полина Гагарина год назад официально развелась со своим мужем фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара прожила шесть лет в браке.

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