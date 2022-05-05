Полина Логунова пригрозила Дмитрию Ступке: "Это уничтожит тебя как личность"

Экс-возлюбленная актера Дмитрия Ступки, стилистка и блогерша Полина Логунова отреагировала на его недавнее интервью об их разводе.

Как известно, Ступка заявил, что настоящей причиной их развода стало то, что Логунова нашла себе избранника-американца, и потому ушла от него.

Впрочем, по словам Полины, причина несколько другая. И это "другое", если она его обнародует, может разрушить карьеру Ступки:

"Если я скажу реальную причину, это уничтожит твою карьеру. Если я приложу фото – это уничтожит тебя как личность. Если я добавлю счета помощи тебе после всего…", — написала Логунова у себя в Instagram.

Дмитрий Ступка и Полина Логунова / instagram.com/stupka777

Логунова добавила, что, в отличие от экс-благоверного, она не "оскверняла его имени":

"Я думала, ты мудрее. Я не разрушала твою жизнь после пережитого. Ты решил осквернить мое имя… У тебя всегда были плохие советчики", — сказала Полина.

instagram.com/polinalogunova

Напомним, что в начале апреля Полина Логунова сообщила, что они с Дмитрием Ступкой уже не вместе. Тогда же стилистка засветила подарок от нового избранника-американца. Позже Логунова сообщила, что снова собирается замуж. Причиной разрыва со Ступкой Логунова назвала "не сошлись характерами".

Полина Логунова с новым любимым американцем / instagram.com/polinalogunova

А на днях Дмитрий Ступка дал интервью и сказал, что причиной развода на самом деле стала новая любовь Полины и что она стала инициатором развода.

Читайте также: