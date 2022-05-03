Полина Логунова раскрыла подробности развода с Дмитрием Ступкой: "Мы шли к этому"

В начале апреля блогерша Полина Логунова ошеломила заявлением, что расстается с актером Дмитрием Ступкой.

Знаменитость отметила, что официально они пока не расторгли брак, впрочем, уже находятся "на финишной прямой". Им осталось только подписать соответствующие документы.

Полина рассказала "Зірковому шляху", что не живет с Дмитрием с января. Блогерша поделилась, что с актером они "шли к разводу в течение определенного времени" и в какой-то момент решили, что им лучше разойтись.

Полина Логунова и Дмитрий Ступка / instagram.com/stupka777

Впрочем, больше подробностей Полина не раскрывала. Она говорит, что не хочет ничего плохого рассказывать об экс-муже, ведь их общая дочь может это когда-нибудь прочесть, а ей бы не хотелось, чтобы Богданна думала что-то плохое о папе.

"Она вырастет, что-то прочтет. Ничего плохого о папе я говорить тоже не хочу. И я уверена, что несмотря на какие-то внутренние обиды, Дима тоже будет говорить обо мне или хорошо, или никак. Давайте как-то по-американски сделаем – не сошлись характерами. Вот такая причина развода", — поделилась Полина.

Полина Логунова, Дмитрий Ступка и их дочь / instagram.com/stupka777

Напомним, в начале апреля Полина Логунова объявила, что они развелись с Дмитрием Ступкой. Тогда она рассекретила, что у нее есть новые отношения. А еще впоследствии поделилась новостью, что во второй выходит замуж. Избранником стилистки стал американец.

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