Полина Логунова раскрыла причину развода со Ступкой и реакцию на это дочери: "Мы мучились"

Блогерша и стилистка Полина Логунова прокомментировала свое решение расстаться с актером Дмитрием Ступкой.

Как известно, пара расторгла брак еще в 2022 году. Тогда Ступка говорил, что у Логуновой якобы появился американский ухажер. В свою очередь, блогерша только сейчас раскрыла собственную правду. Оказалось, что бывшие супруги приняли тяжелое решение без скандалов. По словам экс-избранницы актера, они просто не чувствовали развития отношений:

"Я закрыла эту дверь, потому что почувствовала, что мы стоим на месте и ничего не случается. Ну зачем. Мы мучались вдвоем. Если бы он даже на стороне нашел прекрасную девушку, то я бы все равно настучала ему кастрюлей по голове. Поэтому зачем себя держать, когда не за что. И лучше иметь своего бывшего партнера и отца твоего ребенка как друга, чем еще причинять боли друг другу", — призналась Полина в интервью Габриэлле Массанге.

Полина Логунова с дочерью от Дмитрия Ступки / Фото: instagram.com/polinalogunova

Дочь бывших супругов восприняла факт о разводе родителей тяжело. Впрочем, Логунова говорит, что сразу все объяснила. Поэтому Богдана, которой сейчас семь лет, отнеслась к ситуации с пониманием.

"Даже когда меня спрашивала Богдана о том, как у меня обстоят дела с папой, то я говорю: "Лучше, чтобы мы были друзьями, чем ссорились". И все хорошо. Она это восприняла, хотя было тяжело", — объяснила экс-жена Ступки.

Напомним, недавно бывший муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу на фоне слухов признался, имеет ли отношения с певицей Ириной Билык.

Читайте также: