Полиция отреагировала на обвинения актера Темляка в домашнем насилии и развращении

В Национальной полиции отреагировали на обвинения актера Константина Темляка в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.

Бывшая избранница артиста - фотограф Анастасия Соловьева - сделала скандальное признание об их отношениях. Она заявила, что страдала от психологического и физического насилия со стороны актера. Более того, фотограф также обнародовала его переписку с на тот момент 15-летней девушкой по имени Маргарита, где он присылал ей сообщения с сексуальным подтекстом.

Сразу же встал вопрос, будет ли отвечать за это актер и действительно ли он виновен. Издание LB.ua обратилось в Нацполицию с просьбой дать комментарий. Наконец, полицейские начали досудебное расследование в уголовном производстве по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие). Что касается обвинений в развращении, то, вероятно, расследование не начиналось. Однако в полиции добавили, что также будет проводиться проверка возможных фактов других правонарушений, вероятно, совершенных актером.

Скандальные обвинения против Константина Темляка - что известно

Бывшая девушка актера Анастасия Соловьева заявила, что страдала от психологического и физического насилия с его стороны. В доказательство она показала их переписку, где Темляк грубо с ней общался, а также видео, где он в состоянии опьянения неадекватно себя вел. Также фотограф добавила, что у нее был список правил, которые она должна была соблюдать, иначе были бы скандалы.

Впоследствии Соловьева рассказала, что с ней своей историей поделилась и девушка по имени Маргарита. Она общалась с Темляком, когда ей было 15 лет, и он знал о ее возрасте. Артист присылал ей сообщения с сексуальным подтекстом, а также фото обнаженного полового органа. В качестве доказательства - Маргарита обнародовала их переписку.

Тем временем нынешняя жена Константина Темляка осудила любое насилие, хотя дала понять, что в их отношениях ничего подобного не было. Впоследствии актриса Анастасия Нестеренко намекнула на их развод.