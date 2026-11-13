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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Поливала меня грязью": Астафьева публично поставила на место Сумскую после критики Радиодиктанта

Певица вспомнила, как в прошлом году вступилась за актрису после критики ее чтения Радиодиктанту и рассказала, почему теперь разочарована ее позицией.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Даша Астафьева

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Певица и общественный деятель Даша Астафьева резко высказалась об актрисе Наталье Сумской после ее критики выступления певицы во время Радиодиктанта национального единства и вспомнила, как раньше сама вступилась за актрису.

Участие Даши Астафьевой в радиодиктанте вызвало неоднозначную реакцию. Еще до эфира артистку начали критиковать из-за ее прошлого в откровенных фотосессиях. После прочтения текста обсуждения только усилились. Особое внимание привлек финал выступления, когда певица бросила ручку и обратилась к недовольным фразой: «Встал и вышел». Позже к обсуждению присоединилась и народная артистка Украины Наталья Сумская. Ее замечания в адрес коллеги изрядно удивили Астафьеву.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

В интервью для «Группой и полностью» Даша объяснила, что приглашение было связано не только с ее творчеством. По словам певицы, организаторы ценят ее искренность, чувство юмора, волонтерскую деятельность и гражданскую позицию. Свою финальную реплику она назвала шуткой, без которой не могла обойтись, ведь не любит всего «нафталинового».

В то же время, Наталья Сумская не оценила такого завершения Радиодиктанта. Актриса упрекнула Астафьеву за то, что та подверглась эмоциям из-за критики и отвлекла внимание от главной идеи мероприятия — единства. Более того, Сумская провела параллель между жестом с ручкой и поведением беглого экспрезидента Виктора Януковича во время одной из пресс-конференций.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Реакция коллеги особенно задела Дашу из-за того, что она вспомнила прошлогодний радиодиктант. Тогда текст читала сама Наталья Сумская, а после эфира актриса столкнулась с волной недовольства. Пользователи упрекали ее за быстрый темп чтения и ошибки. Однако Астафьева тогда не присоединилась к критикам, а наоборот публично поддержала актрису и предположила, что та могла просто переволноваться.

«Такое было ощущение, будто она не подготовилась. Но я встала на сторону пани Натали и сказала, что, возможно, человек переволновался, возможно, еще какие-то там были причины, но потом увидела интервью, где Наталья просто смогла час с лишним поливать меня такой грязью! И я понимаю, что мы разные люди», — возмутилась певица.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Напомним, что недавно Даша Астафьева разоблачила измену бойфренда с ее знакомой: как звезда случайно нашла компромат.

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