Полностью голая Анна Тринчер с цитрусами на груди погрузила в атмосферу ярких 2000-х

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

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Украинская певица Анна Тринчер представила новый летний сингл «Маргарита».

Артистка сняла яркий клип, в котором соединила смелые оскорбления, ностальгию по эпохе 2000-х и появление целой плеяды украинских знаменитостей. Одним из самых пикантных моментов видео стали кадры, где артистка позирует полностью обнаженной, прикрыв интимные места фруктами.

Анна Тринчер / © Пресс-служба Анны Тринчер

В то же время в новой видеоработе Тринчер собрала на одной площадке известных украинских телеведущих и шоуменов, которые превратились в ярких персонажей телевизионной эпохи нулевых. Так, шеф-повар Владимир Ярославский представился в роли фитнес-тренера, Григорий Решетник и Оксана Гутцайт сыграли эмоциональных ведущих телемагазина, а также в клипе появились Александр Педан и Дмитрий Коляденко.

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По словам исполнительницы, главной идеей работы стало желание вернуть атмосферу времени, когда на экранах царили яркие цвета, эксцентричные образы и свобода самовыражения. На этот раз Анна сделала ставку на легкость, лето, танцы и хорошее настроение.

«Сейчас общество и тренды диктуют нам определенное воздержание, правильность и минимализм. Но я так скучаю по тому времени, когда все было максимально ярким, выразительным, эксцентричным и без всяких рамок! Мы хотели передать этот вайб, когда люди не боялись быть слишком эпатажными. „Маргарита“ создана для удовольствия и танцев», — поделилась Анна Тринчер.

Певица также рассказала, что на создание песни ее вдохновили собственные поклонники. Они делились, что им не хватает легких украинских хитов для летних поездок и отдыха. Именно поэтому Маргарита задумывалась как трек, который будет ассоциироваться с морем, солнцем, вечеринками и беззаботными каникулами.

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