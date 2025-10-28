ТСН в социальных сетях

Полностью голая Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой и сделала важное заявление

Знаменитость приятно удивила Сеть нежными кадрами.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина растрогала подписчиков искренними словами о силе и хрупкости человека в сложные времена.

Серию нежных фото знаменитость опубликовала у себя в Instagram. 46-летняя звезда опубликовала серию чувственных фотографий, где она задумчиво позирует в ванне с пеной, и поделилась глубокими размышлениями о том, что за внешней уверенностью часто скрывается внутренняя нежность.

"Мы все держимся на грани рассыпания. За ухоженностью, за внешней прочностью скрываются обнаженные чувства и уязвимость, и я не боюсь носить их в себе", — написала Ефросинина.

Телеведущая отметила, что хрупкость — не слабость, а наоборот — источник человечности и силы: "Хрупкость внутри не дает нам потерять способность чувствовать, творить и помогать, даже когда силы почти исчерпаны. Прочность снаружи - это лишь защита для того, что внутри едва держится, но продолжает гореть".

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Публикация собрала волну поддержки от фанатов. Поклонники ведущей поблагодарили ее за искренность и откровенность:

  • Тот случай, когда гармонично сочетаются внутренняя красота с внешней! Вы прекрасны!

  • Какие важные слова..

  • Очень объективно сказано!

Напомним, недавно Маша Ефросинина впервые рассказала, как изменилась ее жизнь, с тех пор как муж Тимур Хромаев пошел служить в ВСУ. Звезда поделилась, какие правила установил для нее любимый, и что категорически запрещает делать жене, пока он на фронте.

